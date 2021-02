Legioni Romane/ Zurigo, un imbuto per il traffico e 500 parcheggi in meno

La ciclabile che corre lungo Viale Legioni Romane, Via Berna e Zurigo è veramente una delle più grandi fesserie partorite dal Sindaco Sala e il suo assessore Granelli.

Si è presa come scusa la legittima richiesta di molti residenti di creare degli attraversamenti pedonali sicuri e di mettere magari qualche semaforo in più. Poi però, anziché rendere più attraversabile la strada, si è realizzata una doppia pista ciclabile che nessuno aveva chiesto.

L’asse Via Parri, Zurigo, Legioni Romane, Bande Nere, Caterina da Forlì è una delle principali vie d’ingresso della città da Ovest ed è stata programmata qualche decennio fa per alleggerire il traffico dai quartieri di Baggio e Lorenteggio e creare una via di penetrazione per il trasporto pubblico e privato.

Per questo sarebbe bastato fare degli studi sui flussi di traffico auto e sui flussi di bici per capire che qui era sbagliato dimezzare le carreggiate stradali. Oggi infatti, nonostante il traffico non sia ancora ai livelli Precovid, qui si formano lunghe colonne di auto in entrata e in uscita perché la carreggiata è stata ridotta da 4 a 2 corsie, una per senso di marcia. Sarebbe bastato ridurre i marciapiedi che qui sono particolarmente ampi e non molto utilizzati (non è una via di shopping o di passeggio), per ricavare gli spazi per far convivere ciclabile e carreggiata stradale.

Purtroppo a Milano le piste ciclabili oramai non si progettano, si realizzano direttamente per far vedere ai propri sostenitori che si è fatto qualcosa.

A peggiorare le cose anche l’idea di una nuova ciclabile in Via Saint Bon, dove già la situazione parcheggi era critica per la presenza del CDI che attira molti visitatori.

La ciclabile di Viale Legioni Romane è stata progettata male e realizzata peggio. In questi giorni i pochi ciclisti che la percorrono devono schivare pozzanghere e pericolosi scalini, oltre che auto.

Dunque l’improvvisazione di Sala e Granelli ha determinato: più smog delle auto in coda, traffico meno fluido di giorno ma non meno pericoloso la notte, mezzi pubblici rallentati, ciclisti che preferiscono altri itinerari per evitare la ciclabile fatta male.

Ora abbiamo chiesto una commissione per segnalare tutte le possibili modifiche alla ciclabile che in alcuni tratti è ancora in costruzione.

Una amministrazione migliore però è sicuramente possibile.