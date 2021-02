Aperitivo a casa, la box del San Daniele DOP è un tocco gourmet

Quando pensiamo al rito dell’aperitivo siamo consapevoli che di questi tempi è divenuto tutto più complicato per via delle restrizioni legate agli orari di apertura dei locali e alle limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria da Covid-19. Ecco perché abbiamo imparato a cercare soluzioni alternative, in grado di regalarci le stesse sensazioni di relax e condivisione sempre nel nome di sicurezza e distanziamento sociale.

Quella del delivery è una realtà ormai sempre più affermata: una strada gourmet che viene percorsa con successo sia dalle piccole realtà locali che dai grandi nomi dell’agroalimentare. Tra questi ultimi c’è il Prosciutto di San Daniele, che ha raccolto la sfida del cambiamento pensando a una formula nuova e gustosa per far arrivare in tavola tante sfiziosità e al tempo stesso supportare le attività del comparto Horeca (ovvero ‘hotellerie, restaurant e café’).

Aria di San Daniele si reinventa e dà vita al servizio di food delivery Aria di San Daniele @Home

È così che è nata l’iniziativa Aria di San Daniele@Home, lanciata dal Consorzio del Prosciutto di San Daniele per dare un concreto supporto al settore della ristorazione fortemente danneggiato dalla pandemia.

Il classico appuntamento con il festival gastronomico Aria di San Daniele si reinventa, “trasformandosi” nell’innovativo servizio di food delivery dedicato all’aperitivo a base di ottimo San Daniele DOP. Aria di San Daniele @Home coinvolge sette città italiane, tra le quali c’è anche Milano: sul portale aperitivosandaniele.it potete trovare tutte le realtà della ristorazione coinvolte nel progetto con le loro gustose box aperitivo.

“Il Consorzio del Prosciutto di San Daniele si fa promotore di un progetto dedicato al settore Horeca, purtroppo gravemente danneggiato dalla crisi sanitaria in atto – ha detto Mario Cichetti, Direttore Generale del Consorzio – Il nostro obiettivo è quello di promuovere le realtà della ristorazione che da sempre valorizzano un prodotto di eccellenza come il San Daniele DOP”.

Portare l’happy hour a base di San Daniele DOP nelle case degli italiani diventa facile, grazie alla sinergia che è nata e si è sviluppata negli ultimi anni con i migliori locali del Belpaese che hanno preso parte alle scorse edizioni del tour. D’altra parte, lo sappiamo bene, il mondo della ristorazione è un pilastro assoluto della nostra economia e occorre fare ogni sforzo per tutelarlo e rilanciarlo. Aria di San Daniele @Home è pensato proprio per dare supporto al settore Horeca, non a caso tutti i proventi derivanti dalla vendita delle box aperitivo verranno destinati ai locali partecipanti all’iniziativa.

Box personalizzate per un aperitivo @home

Come possiamo prendere parte all’iniziativa dedicata all’aperitivo? Dovrete semplicemente cliccare su aperitivosandaniele.it, consultare le gustose proposte dei locali aderenti al progetto e decidere se volete ritirare la food box direttamente nel locale (take away) oppure se scegliere il delivery a casa.

Cosa contiene la box aperitivo e i consigli per la degustazione

Dentro la box aperitivo – che è per due persone – si potranno trovare sfiziosità e piatti unici, a seconda di quelle che sono le proposte del locale aderente, insieme al Prosciutto di San Daniele, pane, grissini e finger food, birra o vino. Insomma, c’è tutto l’occorrente per un happy hour in puro stile ‘Aria di San Daniele’. Mettete l playlist di Spotify più adatta e, magari, collegatevi in video call con gli amici di sempre per essere più vicini anche da lontano. Un’idea che è originale e intrigante: visto che San Valentino è ormai alle porte potreste stupire il partner con un’esperienza diversa.

Come fare per inviare una speciale gift box

L’iniziativa Aria di San Daniele @Home è pensata per rendere originale e gustoso il momento dell’aperitivo ma non solo. Si può infatti regalare, sempre attraverso il portale dedicato, la Gift Box per qualsiasi occasione speciale. Come si fa? Basta visitare il sito e acquistare la gift box. Dopo aver concluso l’acquisto verrà fornito, oltre alla mail di conferma, un codice sconto da inviare alla persona cara.