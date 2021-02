Milano, è morta la donna accoltellata per strada

Una donna di 47 anni è stata accoltellata questo pomeriggio su una strada provinciale di San Giuliano Milanese nell’hinterland milanese. La donna, una prostituta, non ce l’ha fatta ed è morta dopo essere stata trasportata in codice rosso all’Humanitas di Rozzano, dove hanno tentato di salvarla con un intervento chirurgico. Sul caso stanno indagando i carabinieri, contattati da alcuni passanti che nel primo pomeriggio avevano visto l’aggressione per strada e avevano chiamato il 118. L’uomo, descritto solo come vestito in abito scuro, l’ha accoltellata con cinque colpi, tre alla gamba e due alla schiena. La donna, di origine albanese, era regolare in Italia e aveva precedenti di polizia. (Adnkronos)

