La Soprintendente boccia le Palme a San Vittore. Figuraccia di Granelli

Ricordate il progetto di risistemazione di Via San Vittore con le palme ? Oggi si è appreso che la Soprintendente Antonella Ranaldi ha bocciato l’idea.

In pratica l’Assessore Granelli e la Mm hanno presentato al Municipio e al Comune il progetto con le Palme senza averlo sottoposto alla Soprintendenza e senza il suo benestare.

È chiaro che Granelli e Co sono dei dilettanti allo sbaraglio. Pensano a farsi belli con rendering a effetto, mettono le palme per far notizia, per stupire, per scimmiottare un approccio internazionale, per suscitare like. Ma non seguono con precisione i passaggi amministrativi.

È questo modo approssimativo e improvvisato di procedere che ha caratterizzato i lavori della M4. E’ per questa incapacità di pianificare e controllare che i cantieri viaggiano con 7 anni di ritardo. E i ritardi nei cantieri significano disagi, perché si desertificano la vita di interi quartieri.

Ringraziamo comunque la Soprintendente ai beni architettonici Antonella Ranaldi per aver impedito lo scempio davanti la settecentesca facciata di San Vittore al Corpo. Qualcuno che tutela la storia e l’identità di Milano c’è e non è consentito a Sala e Granelli fare quello che vogliono.