Pinacoteca di Brera conferma: riapertura il 9 febbraio

La data era prevista, ma ora è arrivata anche la conferma ufficiale: la Pinacoteca di Brera di Milano riapre al pubblico il 9 febbraio, per poi essere visitabile dal martedì al venerdì con orario 9.30-18.30 e prenotazione obbligatoria online su brerabooking.org. “Sono trascorsi tre mesi dall’ultima volta in cui siete stati a Brera – si legge sulla pagina ufficiale del museo -. Tre mesi durante i quali abbiamo continuato a raccontarvi un museo che non si è mai fermato, portandolo a casa vostra. Eppure ci siete mancati lo stesso. Per questo siamo felici di annunciare che martedì 9 febbraio la Pinacoteca riaprirà al pubblico”. Il messaggio social del museo diretto da James Bradburne, poi, cita il romanzo ‘La peste’ di Albert Camus: “Cosa intendi per ritorno a una vita normale?. Gente che va al museo”.

