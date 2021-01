“Zone Horror tra i Navigli” (con video)

Dopo 5 anni di mandato, e a pochi mesi dal voto, persistono ancora varie problematiche di sicurezza e decoro urbano mai risolte in questi anni nonostante le tante denunce. Questa settimana Vi mostriamo : rifiuti e spazzatura sparsi sui binari Trenord a pochi passi dalla Ricicleria comunale Milizie (anch’essa con scarichi di immondizia abusivi al suo ingresso). Immobili di servizio abbandonati e più volte occupati, Parco Sieroterapico ex casa custode, un Rudere più casa ex casellante in Via San Cristoforo n. 2. Ringraziamo il Consigliere Simone Sollazzo (Milano Concreta) che ha presentato interrogazione in Comune (disponibile online ) sul tema.

Conduce Tullio Trapasso, Riprese e Montaggio Paolo Rusconi