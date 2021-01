Nuovi disastri in Fatebenefratelli e Carducci. Granelli vuole lasciare il segno.

È istruttivo leggere i post su Facebook dell’Assessore alla Mobilità Marco Granelli.

2 annunci trionfanti ci segnalano che stanno per partire i lavori della ciclabile in Via Fatebenefratelli e che è pronto il progetto di risistemazione di San Vittore/Carducci.

Innanzitutto l’Assessore è l’unico a essere contento dei 2 progetti: i commenti sono tutti di proteste. Poi i cittadini lamentano che Granelli non risponde mai, né ai post né alle mail. Per consolare i cittadini segnalo che anche alle interrogazioni dei Consiglieri l’Assessore alla mobilità o non risponde o risponde tardi.

Perché è sbagliata la filosofia dei 2 progetti?

Rendere ciclabile la circonvallazione dei Navigli, nasce da un’errata idea trasportistica. In una città ci sono grandi arterie di attraversamento e strade urbane di quartiere: le prime devono essere ampie e con traffico fluido, le seconde devono essere non congestionate, silenziose, interessate da traffico locale dei residenti.

Invece il disegno di Sala, Granelli e Maran è stato l’opposto. Disegnando le ciclabili sulle arterie radiali principali (Venezia/Baires/ Monza oppure Legioni Romane/Caterina da Forli/Sardegna) e sulle circonvallazioni si è dimezzata la carreggiata dove si congestionano auto e mezzi pubblici, allungando tempi di percorrenza e moltiplicando lo smog emesso delle auto. Siamo sicuri che chi va in bici e, facendo un maggiore sforzo fisico, ha una respirazione più intensa, voglia proprio stare in una camera gas come Via Senato o Fatebenefratelli?

Questo modo di realizzare le ciclabili è solo un espediente per rendere impossibile l’uso dell’auto e dei mezzi di superficie. Siamo sicuri che basterà per convincere chi usa l’auto a scegliere la bici o il monopattino tutti i giorni e a tutte le età?

Basta osservare quante code si formano nel tratto di Fatebenefratelli da C.so Porta Nuova a San Marco per farsi una idea….

Stessi errori fatti in Via Carducci e San Vittore. Per realizzare delle ciclabili in via Carducci e via San Vittore si restringono 2 arterie di attraversamento utilizzate pure da autobus Atm. Eppure le vie limitrofe sono pedonalizzate (Piazza Sant’Ambrogio) o meno congestionate. Tra l’altro l’Ospedale San Giuseppe rende frequente il passaggio di mezzi di soccorso.

Incredibile poi come Granelli trascuri il fattore tempo. I residenti di San Vittore sono prigionieri delle cesate di cantiere dal 2016, i lavori termineranno forse nel 2024, ma secondo lui dovrebbero esultare perché si ripiantumano i filari, si piantano un po’ di palme e si realizza una ciclabile.

Secondo i rumors anche Sala si è reso conto della incapacità dell’Assessore e vorrebbe dirottarlo a fare il Presidente del Municipio 9 in caso di vittoria. Speriamo invece che chi ha subito tanti errori e disagi punisca tutta la squadra che li ha compiuti.