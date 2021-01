Sulla ciclabile in via Saint Bon il NO dei Residenti e dei Commercianti, ma i lavori sono iniziati

Questa la lettera dei residenti e dei commercianti di via Saint Bon pubblicata dal sito #Periferie Sicure Voci Di Periferia

“Noi, i residenti ed i commercianti non siamo d’accordo, una ciclabile in via Saint Bon creerebbe solo disagi per i residenti, più traffico, smog, diminuzione della clientela per le attività commerciali con conseguenti licenziamenti. Abbiamo iniziato da giorni una raccolta firme per impedire l’ennesima pista ciclabile inutile.

Noi ci siamo è ora di dire basta.”

L’amministratore Aurelio Miranda evidenzia in un post i disagi e denuncia l’illogica pista ciclabile

“Lavori in via Saint Bon: Sono iniziati lavori pubblici in via Saint Bon nella totale “NON informazione” dei residenti e dei commercianti, data l’attuale politica della giunta comunale, sempre pronta a dipingere la nostra Milano con strisce ” raffiguranti piste ciclabili” nei posti più assurdi creando caos e compromettendo in questo periodo pandemico il lavoro dei nostri commercianti e la serenità dei residenti e dopo aver più volte chiesto a mezzo e-mail chiarimenti in merito senza aver ricevuto nessuna risposta io, Ernestina Ghilardi, Fausto Montrone e Roberto Legnoni, contattati dai cittadini e dai commercianti di via Saint Bon, abbiamo iniziato una raccolta firme atta a chiarire all’amministrazione comunale che un’eventuale pista ciclabile creerebbe solo un blocco stradale perpetuo danneggiando i residenti e le attività commerciali già in crisi.”