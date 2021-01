Perché il Comune tiene un quartiere in ostaggio lasciando Via Zama 23 nel degrado?

Giornalmente accedono in modo abusivo allo stabile dismesso svariati individui senza alcuna protezione delle vie respiratore come da DPCM ed inoltre sovente urinano nelle adiacenze della struttura o sputano a terra.

La situazione visto il momento è da considerarsi pericolosa e si richiede tempestivo intervento di sgombero e sanificazione in quanto la salute pubblica risulta essere a rischio.

Vogliamo precisare che i residenti hanno molti figli minori che spesso al ritorno dalla scuola incrociano, e ci hanno fatto notare come non rispettano le norme incutendo paura di contagio.

Spesso i pochi che indossano i sistemi di protezione delle vie respiratorie le buttano a terra al parco adiacente, aumentando quindi ancora di più il rischio.

Anche nella serata odierna la polizia di stato e intervenuta per i continui ingressi da parte di estranei nella struttura.

Cordialmente

LUCA MORETTI

Portavoce dei residenti

La presente per informarvi che, visto e considerato il quadro Pandemico attuale, all interno della struttura in oggetto, come è noto ci sono due interi piani e non solo adibiti a zone dove espletare i propri bisogni, dalle feci alle urine, inoltre vi sono centinaia di oggetti personali anche intimi accatastati insieme all’immondizia senza alcun controllo o disinfezione.