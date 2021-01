Decreto Ristori 5, i contributi a fondo perduto cambiano: ecco le novità

Per supportare le aziende si dovrà tenere conto di tre fattori:

calo del fatturato nel 2020;

costi fissi;

sostegno già ricevuto con i diversi decreti emergenziali.

La prospettiva di far cadere il vincolo del codice ATECO, inoltre, potrebbe portare a una novità molto attesa: l’inclusione nella platea di beneficiari anche dei professionisti che dallo scorso maggio, con l’introduzione della misura, richiedono di poter accedere a questa tipologia di aiuti.

I tempi sembravano finalmente maturi già alla vigilia dell’approvazione del Decreto Ristori quater.

Il ministro dell’Economia e delle Finanze, con il comunicato stampa numero 267 del 25 novembre 2020 aveva dichiarato:

“Condividiamo la necessità di ristorare, sulla base dei dati del 2020, anche i liberi professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatori o alla Gestione separata”.

Roberto Gualtieri, inoltre, aveva parlato della possibilità di un confronto per “mettere a punto un meccanismo organico di natura perequativa per i ristori che vada oltre le limitazioni per aree di rischio pandemico e quelle derivanti dai codici Ateco e si basi sul rimborso di parte dei costi fissi”.

Un meccanismo molto simile a quello preannunciato all’inizio di questo nuovo anno.

L’occasione del Decreto Ristori quater si è rivelata persa. E se è vero che il quinto provvedimento della serie, come annunciato dallo stesso Gualtieri, sarà l’ultimo intervento di aiuti Covid, non può che essere questo il momento giusto per mantenere la parola e includere anche i professionisti.

(F Informazione Fiscale)