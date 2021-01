Coronavirus: 216 i nuovi casi a Milano, 1.535 in Lombardia, per un rapporto del 4,8%. Fontana “Non rinunciamo al ricorso al Tar”

Sono stati 466 i nuovi casi risultati positivi al coronavirus ieri nella provincia di Milano, di cui 216 a Milano città.

I nuovi casi di positività al coronavirus in Lombardia sono stati 1.535 di cui 88 ‘debolmente positivi’ a fronte di 31.809 (di cui 23.512 molecolari e 8.297 antigenici) tamponi effettuati per un rapporto del 4,8%. Si registrano 104 nuovi decessi.

I nuovi guariti/dimessi da venerdì sono stati 2.178, mentre le persone in terapia intensiva sono 398 (- 10). Sono 3.499 i pazienti attualmente ricoverati non in terapia intensiva, 80 in meno di venerdì. Da inizio pandemia sono stati eseguiti 5.414.816 tamponi.

Non rinunciamo al ricorso al Tar, non ci sara’ una udienza sulla sospensiva, ma noi andiamo avanti perche’ pretendiamo che la veridicità dei fatti sia acclarata anche in sede giudiziaria, perche’ se c’e’ un errore non e’ un errore nostro. Il ricorso verrà allargato e sarà impugnato il verbale della cabina regia, il verbale del cts e l’ordinanza in cui si afferma che c’e’ stata una rettifica dei dati della Regione, non e’ vero: pretendiamo venga preso un provvedimento da parte del tar anche su questo”. Così il governatore Attilio Fontana in una conferenza stampa per spiegare la polemica di questi giorni sui dati forniti dalla Lombardia all’Istituto superiore di Sanità (Iss).