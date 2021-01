Sala posta la nuova mappa della metropolitana: De Pasquale “Postare è narrazione, realizzare è altra cosa”

Sala posta la mappa della metropolitana, classico annuncio da campagna elettorale per essere efficace nell’ambito della comunicazione.

“Mettere il tracciato sui manifesti è narrazione, realizzare opere complesse nel rispetto di costi e tempi è buona amministrazione. La differenza tra il sindaco Moratti e il sindaco Sala, tra centrodestra e centrosinistra è questa. Per realizzare M5 la giunta Moratti ha impiegato dal 2007 al 2012. Per realizzare M4, la cui aggiudicazione di gara è avvenuta nel giugno 2011 la Giunta Sala non sa ancora quando si finirà: forse nel 2024, 13 anni dopo aver iniziato i lavori, con disagi per traffico e residenti e interessi e costi che crescono. La M4 di Sala è solo su Instagram, la M5 della Moratti la si può prendere tutti i giorni”. Così commenta in una nota Fabrizio De Pasquale, capogruppo di Forza Italia a Palazzo Marino.

“Vogliamo andare avanti e far andare avanti Milano con qualunque mezzo di… trasporto, purché non inquini”. Così l’assessore alla Mobilità Marco Granelli, in un post a commento della nuova mappa della rete Atm, postata oggi anche dal sindaco Sala. “Questa è la nuova mappa dei trasporti pubblici a Milano, con le linee S (il servizio ferroviario suburbano esercitato da Trenord) e la nuova metro M4. Per me, assessore alla mobilità, progettare e costruire una mobilità efficace, utile, accessibile e green, vuol dire progettare e costruire la Milano di oggi ma anche quella di domani – scrive Granelli -. E il sogno continua, si direbbe infarcito di luoghi comuni roboanti,

Siamo in piena campagna elettorale, chissà l’M4 quando finirà, forse nel 2024 con costi imprevedibili. Fatto salvi errori di progettazione, di bandi e ritardi. Forse che un post sui social basti a sostituirne la realizzazione, visti i modi di agire di questa amministrazione?