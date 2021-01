Fontana annuncia: a breve screening studenti e docenti superiori

Il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, ha annunciato che nella sua regione “partirà a breve una sperimentazione importante e mirata basata sullo screening di studenti e docenti delle scuole secondarie di secondo grado per verificare concretamente l’incidenza del virus in questo ambito”. Lo ha scritto in una nota dopo avere confermato che nel frattempo le lezioni, nelle secondarie di secondo grado, saranno svolte con la didattica a distanza al 100% da lunedì 11 fino al 24 gennaio. Lo prevede, come anticipato ieri, un’ordinanza alla firma dello stesso Fontana. Viene comunque garantita la possibilità per le istituzioni scolastiche e formative professionali di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845