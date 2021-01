Sala vuole affidare il verde a Mm che non se ne è mai occupata

La toppa è peggio del buco. Dopo i disastri dell’ultima nevicata, con centinaia di alberi abbattuti per incuria, il Comune vuole correre ai ripari affidando la gestione del Verde alla Mm, cioè a una sua municipalizzata che non si è mai occupata di verde e tantomeno di parchi.

Dopo aver prorogato per 2 volte, per 1 anno e mezzo e senza far gara, il servizio manutenzione del verde a un raggruppamento romano/calabrese, il Comune decide di gestire in proprio i parchi: questo significa che dovranno essere acquistati macchinari, assunte centinaia di persone e affidata ad una società senza esperienza e competenza un patrimonio verde immenso. La strada dovrebbe invece essere quella di selezionare con gara le migliori aziende florovivaistiche lombarde e aumentare la capacità di controllo e progettazione del verde pubblico.

Sala sta tornando all’epoca delle municipalizzate degli anni 70 e delle spese facili anziché guardare all’efficienza delle imprese e alla qualità dei controlli. O forse l’obiettivo è assumere centinaia di neogiardinieri comunali in vista delle elezioni.