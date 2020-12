“Tu Italia vincerai” un messaggio di speranza nella canzone di Rocco Maurizio Toscano

Il brano singolo TU ITALIA VINCERAI è nato da un fiume di emozioni, stati d’animo e sentimenti scaturiti da questo drammatico momento epocale mondiale che stiamo attraversando. Ovviamente, come si evince dal Titolo, ho voluto focalizzare, e dedicare all’Italia e al popolo Italiano questo pezzo. Questo lavoro è fondamentalmente un viaggio attraverso tutto questo periodo di vita terribile e difficile che abbiamo e stiamo attualmente vivendo. Ma è soprattutto un messaggio di speranza che cerca la via d’uscita e quella luce in fondo al tunnel buio. Quel tunnel buio ben raffigurato nella copertina del disco, dove troviamo riassunto in una sola un’immagine tutto il significato ed il contenuto di questa opera. La mia immagine in bianco e nero che indica l’Italia e gli Italiani; la incoraggia e la incita a reagire, li invita, in qualità di popolo sempre pronto a lottare e a superare ogni difficoltà, a cantare con me, che ce la faremo, è un inno alla resilienza. Poi in fondo, alle mie spalle si vede la luce, i colori ritornano alla normalità, quella normalità di vita che tanto ci manca, della quale c’è tanto bisogno, e che c’è ne riapproprieremo quando finalmente usciremo da questo tunnel lungo e buio. E’ un brano che è venuto fuori d’impeto, è il cuore che parla, che sanguina, che piange, che spera, che ringrazia tutti i nostri eroi, mi riferisco agli operatori sanitari tutti, è una canzone che prega per tutti i nostri morti, che riserva un pensiero verso gli anziani vittime purtroppo predilette da questo Covid-19, che fa una carezza ai bimbi, è un ringraziamento ed un omaggio anche a tutte le forze dell’ordine, ed è soprattutto una disperata preghiera verso un Dio Universale, una implorazione che questa apocalisse finisca al più presto.

Musicalmente parlando è un brano pop, dalle note melodiche e strutturato su accordi semplici ma ben armonizzati.