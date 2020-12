Giardini Montanelli: cade un albero sotto il peso della neve. Giardini chiusi

La copiosa nevicata che si è abbattuta sulla nostra città, oltre ai disagi per i pedoni e la circolazione veicolare, ha messo in luce la pericolosità di molti grossi alberi in condizioni precarie, non in grado di sostenere il notevole peso della neve.

Così ai Giardini Montanelli di Porta Venezia un albero si è schiantato al suolo, dopo essere stato completamente sradicato. Si tratta di un albero storico vicino all’asilo di Monte Merlo.

I Giardini sono stati chiusi al pubblico.