Considerato che mancano i WC, dove è finito il toilet-bus itinerante proposto da Maran nel 2016?

Oggi ne servirebbe più di uno con l’avvento esponenziale dei migranti, dei ciclisti, dei monopattinisti. Che si fa se la necessità è urgente? Si va al bar, quando naturalmente è aperto? Improbabile e anche dispersivo. Il toilet-bus era stato presentato da Maran, allora assessore all’ambiente, il 26 febbraio del 2016, era un vecchio bus Atm riadattato da Amsa con wc e lavandini per realizzare il primo #‎ToiletBus europeo, ben riconoscibile dal colore azzurro intenso. Il Comune ha previsto rastrelliere, spazi dedicati per chi usa le piste ciclabili che, nei sogni green, possono anche proseguire per kilometri, ma non ha prefigurato l’esercito fruitore portatore di necessità corporali. E, forse, educare i vari immigrati a servirsi di un luogo deputato, anziché dei giardini. Ma questi sono sogni che hanno una componente troppo realistica. Un lettore del Corriere scrive “Gentile redazione, nel mio girovagare da lockdown, abitando in zona Farini, mi capita spesso di andare a passeggiare al cimitero Monumentale, che di questi tempi fa sempre bene, essendo il luogo pieno di alberi tranquillo e foriero di riflessioni non solo luttuose. Così, ho potuto notare questo. Il piazzale davanti al cimitero, e in particolare la parte di fronte all’ingresso della sezione ebraica, è diventato il ritrovo dei rider di diverse società, che qui parcheggiano le loro bici, e si fermano a metà mattina e nel pomeriggio, nelle pause del loro lavoro. Naturalmente, oltre a mangiare e scherzare con gli amici, spesso si trovano nella necessità di fare pipì, o altro. E lì agiscono, proprio in un angolo tra i muraglioni, potete facilmente immaginare con quali conseguenze. Ora, domando: perché il Comune non piazza in quell’angolo un paio di wc chimici, di quelli da cantiere, o da fiera o da concerto? Ignoro i costi del noleggio, però l’operazione avrebbe alcuni vantaggi: permetterebbe a questi lavoratori di servirsene, come è diritto anche di chi trova lontano da casa e senza un bar a portata di mano. Eviterebbe il fetore, e di rovinare il muraglione del cimitero. Insomma, un’azione civile.”

Già, perché in tanti luoghi “chiave” mancano i servizi? Che fine ha fatto il toilet-bus che anche se un surrogato, sarebbe tanto comodo? Anche il decoro e la pulizia sono green, o no? “Abbiamo importato questa idea innovativa dalla Cina – dichiarava l’assessore all’Ambiente Pierfrancesco Maran – per offrire un servizio in più ai milanesi e turisti e contribuire a mantenere il decoro della città. Il fatto che i bagni siano itineranti ci consente di utilizzarli a seconda delle esigenze nei luoghi di maggior attrattività. Il bus inoltre è esteticamente meno impattante dei classici wc chimici e la pulizia degli ambienti sarà garantita da Amsa”.

Nel campo delle intenzioni si possono dire tante cose…