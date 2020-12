“La Milano che Verrà” (con video)

Questo 2020 oltre che per il covid19, verrà ricordato dai Milanesi per le “scelte gretine” della giunta Sala sulla mobilità. I Cittadini infatti , sono tormentati da piste ciclabili, piazze tattiche, restringimenti di corsie e taglio di posti auto che spesso sono un non senso ed un disagio. Nel frattempo però , da anni un tratto della circonvallazione (a partire da Via Bezzi ex Palalido) è privata alla circolazione e alla sosta, e il tutto si trova nell’abbandono e nell’ inutilità più pura …

www.cityreport.it Conduce Tullio Trapasso, Riprese e Montaggio Paolo Rusconi BodiyCam Diamond Frank