“La Strada del Degrado”(video)

Percorrere Via Quintosole ( anche di giorno ) è tutt’altro che una serena e civile passeggiata nel verde. Osservati da loschi personaggi che sbucano dappertutto in strade che sono vere discariche abusive dove non sono rispettate nemmeno le #coloniefeline , scopriamo delle vecchie cascine agricole tutt’altro che abbandonate…www.cityreport.it

Conduce Tullio Trapasso, Riprese e Montaggio Paolo Rusconi