Milano riduce le case ai poliziotti.

Il Comune che non muove un dito per sbattere fuori gli abusivi non vuole assegnare case ai componenti delle Forze dell’Ordine.

Ieri Palazzo Marino ha approvato la delibera 258 che fissa le percentuali di abitazioni popolari da assegnare alle diverse categorie. La sinistra ha approvato un emendamento grillino che riduce dal 10% al 3% gli alloggi Erp da destinare il prossimo anno agli appartenenti alle Forze dell’Ordine.

Il Comune dà uno schiaffo ai servitori dello Stato che fanno fatica a trasferirsi a Milano a causa del costo degli affitti. Dall’altra parte però tollera ogni tipo di occupazione da parte di racket e centri sociali.

Che il cuore batta da quella parte non deve stupire. Nel dibattito di ieri è riesplosa tutta la critica della sinistra alla nuova legge Regionale per l’assegnazione degli alloggi popolari, che giustamente prevede quote riservate per gli anziani, per gli studenti e le giovani coppie. PD e sinistra varia vorrebbero tornare al puro criterio dell’Isee più basso, che negli ultimi decenni ha discriminato gli italiani e favorito chi lavora in nero o fa lavori non dichiarabili.