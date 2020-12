Quartiere Trenno, al via la riqualificazione di piazza Scolari e via Gorlini

Iniziano i lavori per la riqualificazione di piazza Scolari e di via Gorlini nel quartiere Trenno che riguardano l’ampliamento e la realizzazione del marciapiede in via Gorlini, il posizionamento di due fermate ATM, la riqualificazione della piazza con una diversa disposizione della sosta e il superamento delle barriere architettoniche attraverso la collocazione di adeguati scivoli e castellane per dare una maggiore accessibilità e sicurezza stradale. Piazza Scolari e l’adiacente via Gorlini sono un’area centrale del quartiere con il verde, il monumento, i negozi di prossimità, la farmacia, l’accesso alla chiesa, la fermata dell’autobus. I lavori vengono effettuati a scomputo oneri di un intervento edilizio prospiciente la piazza. È previsto che proseguano, tranne la pausa tra il 20 dicembre e il 9 gennaio per le festività, fino a fine gennaio. Le asfaltature richiedono temperature più elevate per una posa ottimale e quindi saranno rimandate di qualche settimana per evitare il gelo.

Laurea Magistrale in Lettere Moderne. Master in Relazioni Pubbliche.

Diploma ISMEO (lingua e cultura araba). Giornalista. Responsabile rapporti Media relations e con Enti ed Istituzioni presso Vox Idee (agenzia comunicazione integrata) Milano.