Bocelli canta «Hallelujah» con la figlia di 8 anni nel Teatro Regio di Parma (video)

Andrea Bocelli ha regalato un’esibizione commovente e suggestiva insieme alla piccola Virginia, la figlia di 8 anni, sulle note di “Hallelujah”. L’occasione è stata lo spettacolare concerto di Natale del tenore “Believe in Christmas”, trasmesso in streaming globale, che ha ottenuto oltre 70.000 accessi unici, con uno stimato di oltre 200.000 spettatori davanti ai rispettivi device. L’evento, tenutosi nel Teatro Regio di Parma, con la direzione artistica di Franco Dragone, è stato visto in oltre 100 paesi del Mondo. Tra gli ospiti anche Zucchero, Cecilia Bartoli, Clara Barbier Serrano e Anastasiya Petryshak. Effetti scenici, scenografia affascinante, una grande Orchestra e la magia del Natale hanno immerso lo spettatore dentro un sogno meraviglioso di colori e suggestioni. Cornice reale è stato il Teatro Regio, uno dei palcoscenici più prestigiosi d’Italia e unico della penisola ad ospitare un Festival noto in tutto il mondo dedicato al grande Maestro Giuseppe Verdi. Durante la serata Bocelli ha alternato l’esecuzione di alcuni brani contenuti nel suo ultimo album “Believe” con le più celebri canzoni di Natale.

