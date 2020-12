Degrado e disturbo della quiete sotto i Portici e nei Giardini di Via Asmara

Orami la situazione di Degrado che si è creata da 1 anno nei Giardini di Via Asmara si è spostata anche sotto i portici.

Questo si ripercuote sulla quiete e sicurezza del vicinato in quanto si raggruppano ragazzi che giocano a calcio contro le vetrate dei negozi (rompendole), urinano sotto i portici, scrivono sui muri, gridano e mettono musica (allego foto)

E’ stato chiesto più volte sia al Comune che al Municipio 9 se è possibile intervenire per eliminare questo problema ad esempio utilizzando la Telecamera installata in questo giardino, ma non è mai stato fatto nulla di concreto.

I Vigili di quartiere sono inesistenti !! Siamo completamente abbandonati a noi stessi.

Davide Omodeo

