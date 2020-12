Sono 5 anni che Sala somma le eventuali alleanze sul pallottoliere, le difficoltà dei milanesi possono aspettare

A sinistra e nel regno “civico” di Sala, tutti sono muniti di un pallottoliere dal rosso al verde per presumere il numero dei voti da far convergere su Sala. Questa volta “non cambia il vento”, ma si solidifica l’inefficienza. Ammesso e non concesso che tutte le sigle ammucchiate pur di far levitare il totale dei voti, lo riconfermino per obbedienza al partito e sognando incarichi di potere. Non importa quali siano le idee distintive di ciascun partito, non importa se fino ad oggi siano anti-Stato. Meraviglia che la prima azione sia questo contare e ricontare per ampliare le alleanze e verificare se altri gruppi possano aderire al programma di Sala che non c’è. Ma sono cinque anni che Sala fa il simpatico con questa o quell’altra categoria, fino al famoso pranzo o cena che fosse, con Grillo. Chi ancora dubita che i grillini voteranno senza legarsi al carrozzone Sala, si sbaglia. Annusare di “poter contare”, di presenziare in modo fattivo nel consiglio comunale, annienta ogni perplessità. Ripeto, da 5 anni fa campagna elettorale per sommare voti e perché questi numeri non abbiano “odore”. La lista, con qualche accorgimento, è nutrita: Lista civica e una sponda a sinistra e poi Italia Viva e Azione, +Europa e Radicali. Ma Calenda pone il veto all’ingresso dei Grillini e i Verdi si spaccano tra favorevoli e indecisi.

Spostiamoci sul lato a sinistra della coalizione. Qui l’appoggio arriverà da una lista civica che dovrebbe essere guidata da Paolo Limonta, attuale assessore all’Edilizia scolastica e stretto collaboratore dell’ex sindaco Giuliano Pisapia. E in quella lista civica omnicomprensiva, che ha la finalità di dare libertà di adesione in chi si iscrive, come facilmente si intuisce, entreranno i Centri sociali. (Limonta è un ottimo capo, visti i pregressi) Presumibilmente resteranno fuori Milano in Comune e Rifondazione. Ma poi ci sono i Gay, le femministe arrabbiate, i sedicenti antifascisti ecc: Sala li ha coccolati, ha creato sportelli ad hoc, fatto seminari e altro. Il puzzle si va consolidando con invito generalizzato: a Sala interessano i numeri per vincere…i problemi infiniti dei milanesi possono attendere.