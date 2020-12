Gratis, in diretta dal Museo Bagatti Valsecchi, il Concerto di Natale 17 dicembre ore 19

Il 17 dicembre torna il tradizionale concerto di Natale del Museo, quest’anno con 300 invitati

Anche quest’anno il Museo Bagatti Valsecchi ospiterà il Concerto di Natale, in diretta streaming dalla dimora di via Gesù.

L’appuntamento è per giovedì 17 dicembre alle ore 19 con il duo composto dal mezzosprano Eleonora de Prez e il pianista Mateo Servián Sforza in un programma che spazia da Franz Schubert a George Gershwin, passando dai canti natalizi, compresi Stille Nacht, Heilige Nacht e White Christmas. Da cinque anni è appuntamento atteso da amici e frequentatori della casa museo, e quest’anno l’iniziativa assume un valore più ampio, uscendo dalle mura del Palazzo per approdare online ad un pubblico più numeroso. Grazie al supporto di Banca Generali, sponsor dell’evento fin dalla sua prima edizione, al concerto 2020 parteciperanno gratuitamente fino a 300 persone, semplicemente iscrivendosi sul sito del Museo e accedendo al link che verrà loro inviato. Venti iscritti che esprimeranno per primi la preferenza riceveranno a casa una scatola per l’aperitivo, a cura di WelcomeKadò, da gustare durante il concerto che conterrà le bollicine di Altemasi Millesimato Trentodoc, sponsor tecnico del concerto e partner del Museo, e alcuni snack dolci e salati di accompagnamento. Il concerto è gratuito e organizzato dal Museo Bagatti Valsecchi con il supporto di Banca Generali, in collaborazione con Altemasi e Stravideo. Le attività della Fondazione Bagatti Valsecchi Onlus sono realizzate con il contributo di Regione Lombardia.

INFO

CONCERTO DI NATALE

Giovedì 17 dicembre, ore 19

Iscrizione gratuita sul sito > www.museobagattivalsecchi.org

A 20 iscritti verrà recapitata casa una box aperitivo con snack dolci e salati e una bottiglia di Altemasi Millesimato Trentodoc da 75 ml, le bollicine di montagna partner dell’iniziativa.