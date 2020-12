Sala parla della Lombardia, perché Milano gli fa paura

Beppe Sala potrebbe passare alla storia come il primo sindaco ad avere paura di affrontare i temi della propria città. E, non sapendo che pesci pigliare, si concentra sull’operato altrui. In particolare della Regione. Volete una prova pratica? Ormai i suoi rappresentanti non si presentano nemmeno quando convocati a parlare di successi ottenuti. Ne abbiamo una prova nelle parole del sempre attento Franco Vassallo, Consigliere di Municipio 7 e delegato alla Casa:



“La Giunta Sala oramai fatica anche a recarsi nelle ossessionate periferie ad illustrare i progetti ERP.

Dopo 5 anni di fantomatica gestione delle case tra problemi di ascensori, infiltrazioni, citofoni e riscaldamento, era finalmente giunto il momento di far sapere agli inquilini delle ERP una buona notizia, ovvero gli interventi su stabili MM utilizzando l’ecobonus del decreto salva Italia.

Da giugno 2019 il presidente della commissione Casa del municipio 7 più volte ha invitato l’assessore Rabaiotti ad illustrare gli interventi in commissione (tramite Teams) al Municipio, ma ahimè, tra mancate risposte e possibili date “questa commissione non sa da fare”.

Questa giunta sembra più orientata alla ricerca di giustificazioni sui cinque anni trascorsi tra assegnazioni anomale, mancate manutenzioni, aumenti dei canoni d’affitto e tentativi non concordati di installazione antenne 5G.

Certo fare un resoconto dei risultati di questi cinque anni di gestione MM è assai problematico, come chiedere agli inquilini il grado di soddisfazione di MMcasa o se rimpiangono ALER, dilemma che la prossima giunta dovrà porsi.

Ma oramai non ce la prendiamo più, l’unica cosa che procede velocemente sono le piste ciclabili e i sogni di Sala, che immagina una poltrona senza questi noiosissimi problemi.”