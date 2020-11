Milano: giorni di nebbia politica e di scighera

Giorni di nebbia, quasi un simbolo dell’autunno milanese, una memoria che ritorna per ricordare il trascorrere del tempo. Dovrebbe terminare oggi, secondo il meteo. Dovrebbe segnare un periodo, breve o lungo non so, di maggiore limpidezza. Purtroppo la nebbia politica sta percorrendo un tempo che sembra non finire mai, con lampi e fulmini imprevedibili e deflagranti, voluti da chi può: leggi regole, restrizioni, multe da capogiro…E davanti a imposizioni che inginocchiano famiglie, individui, bambini è devastante vedere infittirsi la nebbia politica.

Questo blocco che annulla il calore umano, potenzia la solitudine, è il controcanto di una società e di una città che sembrano non saper pensare. E il rimpianto di una scighera affettuosa che avvolgeva sentimenti e comunicazioni nelle case calde e ricche di piccoli o grandi progetti di Natale. Diventa stucchevole e inutile il pronostico: si festeggerà il Natale? L’unica voce che rompe le indecisioni, le contraddizioni, la mancanza di programmazione è la rabbia di chi vuol lavorare, produrre. Ed è un’aspirazione piccola, elementare, quasi scontata. Ma la nebbia politica ha rallentato la chiarezza delle idee, delle cose da fare. E, senza essere monotona, ma la nebbia in cui vivono rom e immigrati, dà la misura di una libertà anche di contagio, inqualificabile.

Com’era bella la scighera che custodiva anche i sogni!