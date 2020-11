Le iniziative online del Museo Diocesano Carlo Maria Martini per starvi vicini nei giorni di chiusura

Il Museo Diocesano Carlo Maria Martini, nel rispetto delle disposizioni ministeriali, chiude al pubblico fino al 3 dicembre.

La sua attività non si arresta e continua a offrire delle proposte di interesse e spessore storico-artistico col tramite dei propri canali digitali, oltre a molteplici spunti di riflessione in avvicinamento alla festa del Santo Natale. Martedì 17 novembre, alle ore 18.00, sulla piattaforma Zoom, Nadia Righi, direttrice del Museo Diocesano, inizierà il ciclo d’incontri che ripercorreranno a ritroso nel tempo le edizioni dell’iniziativa Un Capolavoro per Milano con approfondimenti di carattere storico artistico e spirituale. Il primo appuntamento sarà con L’Adorazione dei Magi di Artemisia Gentileschi della cattedrale di Pozzuoli (NA) che proprio l’anno scorso, era esposto nelle sale del museo milanese. La partecipazione è gratuita, ma richiede una prenotazione entro le ore 14.00 di lunedì 14 novembre, alla mail diocesanoonline@gmail.com.

Mercoledì 18 novembre, alle ore 17.30, prosegue il Corso di storia dell’arte La lunga scia della bellezza, che si potrà seguire attraverso la piattaforma Zoom. Protagonista della lezione sarà il pittore e incisore spagnolo Francisco Goya (1746-1828), la cui arte, influenzata agli esordi dalla tradizione settecentesca napoletana, da Tiepolo, da Mengs e dall’ammirazione verso Velázquez, lo portò a una libertà di esecuzione svincolata da ogni ideale accademico di bellezza. Straordinario ritrattista, Goya seppe con le sue opere dare una drammatica testimonianza delle vicende politiche e sociali del periodo. Il corso si chiuderà mercoledì 25 novembre, alle ore 17.30, con la lezione on line dedicata allo scultore Antonio Canova.

Per partecipare è necessario iscrive alla mail diocesanoonline@gmail.com, al costo di €10,00.

In avvicinamento al Natale, Ambarabart propone Venite, adoriamo, un ciclo di incontri, tenuto sulla piattaforma Zoom, che approfondisce la tematica dell’Adorazione, attraverso le opere dei maggiori artisti della storia, quali Giotto, Duccio, Giorgione, Tiziano, Caravaggio e altri.

Si parte lunedì 23 novembre (iscrizione dal 19 novembre), alle ore 18.00, con Venite, adoriamo…con Giotto e Duccio, a cura di Chiara Brighi e si prosegue mercoledì 2 dicembre (iscrizione dal 26 novembre), alle ore 18.00, con Venite, adoriamo…con Giorgione e Tiziano, nel quale si parla di come i due autori più in vista nel Cinquecento veneto abbiano dato forma a quella pittura che è sublime rappresentazione dell’uomo e della natura, attraverso il colore. Mercoledì 9 dicembre (iscrizione dal 3 dicembre), alle ore 18.00, spazio a Caravaggio e Correggio. Arianna Piazza analizza come due degli artisti considerati “anticlassici” per eccellenza, impossibili da ricondurre a qualsiasi corrente, che hanno fatto dialogare luce e colore direttamente con le nostre emozioni, abbiano affrontato il tema dell’Adorazione. Il ciclo si chiude mercoledì 16 dicembre (iscrizione dal 10 dicembre), alle 18.00, con Arianna Piazza che confronta l’arte di Rubens che seppe coniugare la pittura nordica con l’eloquenza di quella italiana nella potenza del gesto barocco e quella di Rembrandt che lascia sprofondare questa energia nel buio dei cieli del Nord, rendendo l’Adorazione un momento profondamente intimo.

Tutti gli incontri sono gratuiti, ma necessitano dell’iscrizione alle date indicate, una settimana prima della lezione, non prima alla mail: parrocchieoratori@museodiocesano.it.