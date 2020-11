Cantiere MM2 – Via Pacini: ennesima scusa per tagliare ancora altri alberi ???

Pare proprio che le velleità green della giunta Sala si manifestino solo ad intermittenza e, si potrebbe scherzosamente osservare, solo se possono creare fastidi alla cittadinanza. La salvaguardia del patrimonio verde cittadino invece non ha mai molto coinvolto i nostri amministratori, tanto che negli ultimi anni si è potuto assistere ad una vera ecatombe di alberi, anche secolari, in varie zone della città non appena si profilavano cantieri all’orizzonte. Il consigliere di Municipio 3 Marco Cagnolati (FI) porta proprio all’attenzione di Palazzo Marino l’ennesimo episodio del genere.

“Egr. Sindaco, Egr. Assessori,

e proprio in questi giorni di emergenza covid, dopo il taglio di più di una quindicina di alberi avvenuto durante i lavori di riqualificazione di Via Ampère, sono stati tagliati nuovamente numerosi alberi in Via Pacini e altri probabilmente ne verranno tagliati a causa di un altro cantiere, quello insistente su Via Pacini legato ai lavori di manutenzione della MM2.

Tutto questo appare ancora più singolare, dopo i recenti avvenimenti dell’abbattimento di alberi al Campus Bassini, ed in Ampère anche qui sembra essere stato fatto tutto senza una logica apparente.

Innanzitutto appare strano che anche in questo caso TUTTI gli alberi si siano AMMALATI contemporaneamente e abbiano TUTTI necessitato di essere quindi TAGLIATI (questo denoterebbe GRAVE mancanza di cura, di manutenzione e comunque sarebbe quantomeno singolare il tempismo concomitante con l’inizio dei lavori per tutti questi tagli).

Ogni occasione di lavori nella nostra città sembrerebbe buona scusa per tagliare ed eliminare alberi anche di importanti dimensioni per rimpiazzarli, nella più fortunata delle ipotesi, con alberelli che impiegheranno anni per raggiungere le dimensioni di alcune piante che sono state tagliate.

Le foto parlano da sole, chiedo quindi i motivi del taglio e di esserne relazionato.

Marco Cagnolati

Consigliere Municipio 3 – Comune di Milano