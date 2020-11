“S (Re) Senza Sicurezza” (con video)

Nella metropoli dell’Expo e della mobilità green, le ferrovie, le stazioni e le tratte ferrate sono senza controllo. Questi “non luoghi ” sono il punto più basso per la vita umana, siti dove alberga un’umanità disperata, non inclusa e spesso misera e criminale. In questo video vedremo: cosa accade a pochi metri dalla gente che ignara fa la spesa. Come è vivere a mezzo metro dai treni che corrono sui binari dei convogli passeggeri di Trenord. Per chi volesse approfondire la problematica Su www.cityreport.it troverete i ns filmati precedenti di tutte le aree ferroviarie da noi visitate e che hanno questi problemi …

Grazie a Fausto Montrone per l’attiva partecipazione … non mancate mi raccomando

www.cityreport.it

Conduce Tullio Trapasso, Riprese e Montaggio Paolo Rusconi