Sospendono la sosta a pagamento ma dimenticano di tutelare la sosta per residenti

Nella fretta di firmare l’ordinanza che finalmente sospende Area C e la sosta a pagamento, il Sindaco ha però sospeso anche la sosta per i residenti sulle righe gialle.

E’ invece doveroso mantenere in vigore le righe gialle per tutelare i residenti che proprio in queste giornate staranno di più presso i loro domicili.

Dunque libera sosta nelle strisce blu, ma nelle strisce gialle si rispettino i diritti dei residenti.

Speriamo che l’abolizione della sosta per i residenti non sia un futuro disegno politico. Nei documenti attualmente in esame al Consiglio, Granelli parla di dimezzare entro il 2030 tutti i mezzi motorizzati personali e i parcheggi. Speriamo di esserci sbarazzati di lui per quell’epoca.