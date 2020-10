Urbanistica tattica o politica strabica

Nuovo incomprensibile sgorbio in piazza Minniti e Via Garigliano all’Isola. È comparso un insieme di strisce che sembra un quadro di Paul Klee. È l’ultimo intervento di “urbanistica tattica” voluta da Granelli e Sala. Poveri automobilisti e pedoni che dovranno interpretarlo senza schiantarsi. E meno male che essendoci un grande mercato ambulante si sono risparmiati i tavolini da montagna e quelli da ping pong che servono solo a richiamare di sera i balordi. Il PD si esalta per questi interventi che ci vende come nuova mobilita’ ai tempi del Covid, come segnale di modernità . O come partecipazione dei cittadini anche se i residenti sono sempre informati a cose fatte. Lasciamo stare per una volta gli errori tecnici e i danni alla sosta e alla fluidità della circolazione.. Pernsate se la Giunta anziché a tali effimere avesse dedicato quel tempo e quelle risorse al controllo del Trasporto pubblico , dei parchi e della Movida? .O avesse organizzato con le autorità scolastiche lo scaglionamento degli orari di ingresso degli istituti scolastici ? Oggi saremmo a lamentare meno contagi