“Non si può Vivere Così” Terza Parte (con video)

In questo video con il Cons. Max Bastoni (Lega) vedremo come vivono gli abitanti dell’alloggio sopra i roghi dello scorso anno. Mentre per ironia della sorte in altri il problema è il funzionamento del riscaldamento, che è un terno al lotto. Ma i Cittadini ci segnalano anche altro nei locali sotterranei …Seguirà Sabato 31 alle ore 19.00 la 4 e ultima parte … non mancate mi raccomando.

Conduce Tullio Trapasso, Riprese e Montaggio Paolo Rusconi con Diamond Frank