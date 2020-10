Regione Lombardia cerca medici e infermieri per supportare chi lotta in prima linea

Regione Lombardia è alla ricerca di medici, infermieri e personale sanitario in genere per tener testa all’emergenza Covid. Durante la prima ondata del virus si era già parlato di favorire l’arrivo di giovani medici per rinforzare il personale sotto organico e allo stremo e si era eliminato l’esame di Stato per l’abilitazione. Ora la Regione lancia due bandi rivolti ai giovani medici anche neolaureati e ai tirocinanti.

I DUE BANDI

Il primo si rivolge a medici (laureati, specializzandi e specializzati) che intendano «prestare attività clinico assistenziale nelle Aziende/Enti Sanitari e Socio sanitari di Regione Lombardia» . Lo scopo è quello di creare un elenco di medici disposti ad entrare subito nei reparti Covid per aiutare e fare esperienza.

Il secondo bando riguarda attività assistenziale nelle aziende ed enti sanitari e sociosanitari della Regione per creare un elenco di personale sanitario della dirigenza e dell’area del comparto aperto. Nel portale del Pirellone si legge «Se vuoi segnalare la tua disponibilità ad aiutare le Aziende e gli Enti sanitari e sociosanitari della Lombardia invia la tua candidatura».

La domanda di partecipazione può essere presentata esclusivamente online, attraverso il sistema di Regione Lombardia, sino a copertura delle necessità connesse all’epidemia di Covid-19.

Secondo uno studio di Davide Manca, matematico del Dipartimento Cmic del Politecnico di Milano, verso il 5 novembre le Terapie intensive di tutta Italia e in particolare della Lombardia saranno sature.