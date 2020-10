Il commento di Luciano: 5a giornata di serie A

E niente… ragazzi, qui le sorprese non finiscono più! Anticipi ancora al sapore di gol, ad iniziare dalla partita di venerdì tra Sassuolo e Torino, un 3-3 di emozioni e ribaltoni. Anzitutto la nebbia, prima a scendere in campo ed ultima ad andarsene, poi lo spettacolare finale che mette in vetrina 5 gol negli ultimi 20′, ancora difficili da vedere dalle tribune per la cortina nebbiosa che insiste, anche se meno densa.

Buona prestazione dei granata di Giampaolo, ma vanificare due gol di vantaggio a 10 minuti dalla fine cambia la sostanza del giudizio. Il Sassuolo gioca meglio, con buon palleggio, ma concede troppo dietro ed è costretto alla rimonta col fiatone, che arriva grazie alla prodezza di Chiriches e al solito Caputo, pur tra le proteste del Torino per un sospetto tocco di mano. I gol, inizia il Torino con Linetty al 33′, poi bisogna attendere fino al 71′ per il pareggio del Sassuolo con Djuricic. Ma da qui parte il finale pirotecnico che illude il Torino, con il nuovo vantaggio di Belotti al 77′ e la terza rete di Lukic al 79′. Poi grande determinazione degli emiliani, che a perdere non ci stanno e lo dimostrano, con il 2-3 di Chiriches e il definitivo, più che meritato pareggio di Ciccio Caputo a 5′ dal termine.

Toro che resta sul fondo della classifica insieme al Crotone, mentre il Sassuolo fallisce il sorpasso al Milan e uno storico primo posto in classifica.

Ma è da Bergamo che arrivano le novità più sorprendenti, ed è la Sampdoria che le comunica con un 3-1 all’Atalanta di Gasperini, un risultato che pochi avrebbero immaginato dopo la brillante vittoria in Champions, a prescindere dallo scarso valore degli avversari. I nerazzurri si fanno sorprendere in casa dall’ottima Samp di Ranieri, successo che porta la firma dell’intramontabile Quagliarella al 13′ (che poi si fa parare anche un rigore) , di Thorsby al 52′ e Jankto al 92′, con in mezzo il gol di Zapata su calcio di rigore per l’illusorio 1-2. Altra giornata amara per i bergamaschi, troppi errori, poca lucidità, incapacità di venire a capo dell’organizzatissima fase difensiva blucerchiata. Sorride ancora la Samp, al terzo successo in tre giornate, con tanto di aggancio a 9 punti proprio dell’Atalanta, che 2 sconfitte di fila in campionato non le subiva da quasi due anni.

Torna invece alla vittoria l’Inter, un 2-0 in trasferta a spese del Genoa dopo il punto solitario conquistato nelle ultime 2 di campionato tra Lazio e derby. Partita non facile per gli uomini di Conte, che butta in campo dall’inizio Ranocchia ed Eriksen, lasciando in panca De Vrij, Barella e Hakimi (a disposizione dopo i due tamponi negativi) in vista dello Shakhtar Donetsk per il secondo turno di Champions L.

Nel primo tempo il tema è chiaro: Genoa rintanato, nerazzurri che faticano, anche per merito di una difesa rossoblù molto agguerrita e ordinata. Nella ripresa i padroni di casa provano anche a spingere in avanti, pressando alto, l’Inter appare imprecisa e anche un po’ nervosa. Serve la scossa e il tecnico la trova, indovinate un po’, in Barella al posto di un Eriksen appena meno abulico del solito (qualche buona iniziativa, piccoli segni di risveglio). E il giovane talento della mediana nerazzurra mette subito le cose in discesa, fornendo un prezioso assist a Lukaku che ancora una volta non si smentisce, e la scaraventa dentro . A poco più di 10′ dal termine, è un altro punto fermo di Conte a chiudere… i conti: su corner di Brozovic, leggera pizzicatina di Ranocchia e D’Ambrosio si avventa sulla traiettoria, mettendo da due passi alle spalle dell’incolpevole Perin. Danilo D’Ambrosio, un difensore non più giovane ma esperto, che ultimamente ha rafforzato la sua propensione offensiva, confermando capacità di risolvere partite anche nei momenti decisivi finali. Ulteriore conforto per Conte e la squadra, aver tenuto la porta al sicuro.

Ultimo scontro del sabato sera all’Olimpico di Roma, dove la Lazio sbuffa e fatica, rischiando non poco ma tornando infine alla vittoria in campionato. 2-1 al Bologna di Mihailovic, che se la gioca più che dignitosamente mettendo in apprensione i più quotati avversari, come al 15′ con Svanberg che beffa Reina dal limite con un tiro nemmeno irresistibile, ma ben calibrato. Sembra l’inizio dell’ennesima sorpresa della serata, ma l’azione viene rivista al VAR e spegne l’entusiasmo degli emiliani per un precedente fallo di Schouten.