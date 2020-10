“Non si può Vivere Così” Seconda Parte (con video)

Continua il sopralluogo nelle torri (ex EuroMilano) in compagnia dei Cittadini, e del Cons. Max Bastoni (Lega) che ha ” constatato “in proprio” il (mal) funzionamento degli ascensori. Questi immobili MMcase in Via D.F. Beniamino della Torre 1/3/5 oltre a numerosi problemi di costruzione e manutenzione, hanno ancora ben visibili i segni dell’incendio che ha distrutto il locale pattumiera e non solo… Seguirà Mercoledì 28 alle ore 19.00 la 3 parte www.cityreport.it

Conduce Tullio Trapasso, Riprese e Montaggio Paolo Rusconi con Diamond Frank