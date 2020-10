Pagamento pensioni novembre 2020: accredito INPS dal 27 ottobre. Per gli over 75 anche consegna a domicilio

Pagamento pensioni novembre 2020, l’accredito INPS arriva in anticipo anche per questa mensilità.

Dal 27 ottobre 2020 i pensionati possono ritirare assegni pensionistici e indennità di accompagnamento presso gli uffici postali, in base a quanto indicato dal calendario riportato nel comunicato stampa del 23 ottobre 2020. I ritiri, come da aprile a questa parte, avverranno in ordine alfabetico. L’erogazione delle somme anticipate ha l’obiettivo di scaglionare gli ingressi negli uffici postali, nel rispetto delle norme Covid e per limitare al massimo i contagi. Il calendario con le anticipazioni dei pagamenti per le pensioni di novembre 2020, come di consueto da aprile a questa parte, viene anticipato con l’ordinanza della Protezione Civile, la numero 708 del 22 ottobre 2020 con oggetto “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” ..

Per gli altri trattamenti, l’accredito INPS avviene il primo giorno bancabile del mese, per il prossimo mese il 2 novembre. L’ordinanza prevede quanto segue:

“Allo scopo di consentire, a Poste Italiane S.p.A. la gestione dell’accesso ai propri sportelli, dei titolari del diritto alla riscossione delle predette prestazioni, in modalità compatibili con le disposizioni in vigore adottate allo scopo di contenere e gestire l’emergenza epidemiologica da COVID-19, salvaguardando i diritti dei titolari delle prestazioni medesime, il pagamento dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, di cui all’articolo 1, comma 302, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive integrazioni e modificazioni:

di competenza del mese di settembre 2020 è anticipato dal 26 agosto al 1° settembre;

di competenza del mese di ottobre 2020 è anticipato dal 25 settembre al 1° ottobre”.

Le date sono confermate nel comuniccato stampa dell’INPS del 23 ottobre 2020.

L’anticipo viene stabilito anche per il mese di dicembre 2020

Per tutta la durata dell’emergenza coronavirus, inoltre, i pensionati con più di 75 anni possono richiedere anche la consegna a domicilio delle pensioni, grazie ad una convenzione tra l’Arma dei Carabinieri e Poste Italiane.

È possibile richiedere il servizio direttamente a Poste Italiane, contattando il numero verde 800 55 66 70.