“Non si può Vivere Così” (con video)

Prima parte del sopralluogo nelle torri delle case popolari “Ex Euromilano” in Via Don F. Beniamino della Torre 1/3/5 con i residenti e il Consigliere Max Bastoni (Lega). A lui “rubiamo” il commento alla prima parte ( cit ) “Vivreste in un condominio con la muffa in casa, con allagamenti negli appartamenti, senza sistema antincendio, tetti usati come dormitori o feste, topi tra la spazzatura e il tutto a pericolo crollo? Neanche loro, ma per MM e Comune di Milano non ci sono problemi. Milano “best place to be”, giusto Beppe Sala? ” Sabato 24 alle ore 19.00 seguirà la seconda parte www.cityreport.it

Conduce Tullio Trapasso, Riprese e Montaggio Paolo Rusconi con Diamond Frank