Lombardia, Grimoldi (Lega): da Regione 138mln per 204 cantieri, questi sono fatti

“Mentre il governo dorme o si limita alle chiacchiere la Lombardia fa i fatti con il Piano Lombardia, mettendo oltre 138 milioni di investimenti per 204 cantieri che interesseranno tutte le province”. Lo ha detto in una nota il deputato della Lega, Paolo Grimoldi, commentando il piano presentato da Regione Lombardia per la difesa del suolo. “Questo significa prendersi cura dei propri territori, aiutarli concretamente facendo manutenzione e prevenzione”, ha concluso.

