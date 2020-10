Il Museo apre per la prima volta al pubblico la Sala del Cenacolo

Il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia riapre al pubblico le esposizioni permanenti EXTREME, dedicata alla fisica particelle elementari, Telecomunicazioni, un viaggio tra le più recenti trasformazioni digitali e la storia di telegrafi, telefoni, radio e reti, il viaggio intorno al cibo FoodPeople e, per la prima volta all’interno del percorso di visita, la Sala Cenacolo, l’antico refettorio del Monastero Olivetano di San Vittore.

Ogni giorno dal martedì alla domenica, mantenendo la tradizionale chiusura del lunedì, il Museo torna ad accogliere il pubblico all’interno di tutti i suoi spazi da martedì a venerdì dalle ore 9.30 alle ore 17 e il sabato e festivi dalle ore 9.30 alle 18.30. La riapertura di questi ultimi spazi va a rendere più completa l’esperienza di visita, aggiungendosi a Nuove Gallerie Leonardo, Spazio e Astronomia, Ferroviario e Aeronavale e nell’esposizione temporanea di immagini satellitari della Terra, Fragility and Beauty – Taking the pulse of our planet from space, promossa dall’Agenzia Spaziale Europea in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana, e ai Chiostri con i Loggiati e i Giardini dell’edificio Monumentale, oggetto di importanti lavori di riqualificazione e valorizzazione. Il Museo include per la prima volta all’interno del percorso di visita, la Sala del Cenacolo , l’antico refettorio del monastero di cui è parte. Il Museo occupa gli spazi di un antico Monastero Olivetano, ampliamento di un precedente convento benedettino, sorto su quella che era la più vasta area cimiteriale della Mediolanum romana. La Sala del Cenacolo è interamente decorata con stucchi e affreschi di Pietro Gilardi e rievoca i fasti barocchi del XVIII secolo. Costruita tra il 1709 e il 1712, in occasione dell’ampliamento del Monastero Olivetano di San Vittore, la Sala è una delle poche rimaste a Milano a testimonianza del Barocchetto Lombardo.

Dal weekend 17-18 ottobre, ripartono anche le attività nei laboratori interattivi e nella Tinkering Zone, prenotabili contestualmente all’acquisto del biglietto. Nell’i.lab Leonardo si sperimentano le sue macchine e si realizza un affresco con le tecniche del Rinascimento. Nella Tinkering Zone si gioca con led, batterie, fogli e circuiti di carta per creare messaggi luminosi.

Sempre nelle giornate di sabato e domenica, il Museo offre la possibilità di partecipare a visite guidate gratuite per adulti, ragazzi e famiglie con bambini tra i 4 e gli 8 anni, alla scoperta di alcune icone delle collezioni esposte nei grandi spazi o all’aperto: spazio esterno Toti – il primo sottomarino costruito in Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale; area antistante razzo Vega – il modello in scala 1:1 del primo vettore sviluppato dall’Agenzia Spaziale Europea e Avio; padiglione Aeronavale – la più importante testimonianza della tradizione industriale navale italiana e dell’aeronautica, dagli esordi del volo al futuro dell’aviazione; il padiglione Ferroviario – la suggestiva stazione liberty italiana che racconta cento anni di evoluzione del trasporto su rotaia a partire dalla seconda metà dell’800. Gli ingressi restano contingentati in base alla capienza e in linea con le norme per il distanziamento, senza un tempo massimo di permanenza. Rimane l’obbligo di indossare la mascherina, della misurazione della temperatura all’ingresso ed è consigliato l’acquisto dei biglietti online nonostante sia consentito anche l’acquisto in biglietteria in base alla disponibilità. Sono previsti percorsi caratterizzati da speciale segnaletica di orientamento e dispositivi per garantire il distanziamento e la sicurezza durante la visita.

PROGRAMMA VISITE GUIDATE GRATUITE WEEKEND

La prenotazione della vista guidata gratuita è obbligatoria al momento dell’acquisto del biglietto e potranno accedervi fino a un massimo di 10 persone. La visita avrà una durata di 45 minuti. Il ritrovo di partenza per le visite è lo spazio Polene, all’interno del Padiglione Aeronavale. “C’era una volta il viaggio” – visita per famiglie con bambini dai 4 agli 8 anni Ascoltiamo storie di viaggi avventurosi in giro per il mondo e andiamo alla scoperta dei mezzi di trasporto più sorprendenti della nostra collezione. Tra carrozze, locomotive a vapore, razzi e grandi navi, viaggiamo con l’immaginazione verso luoghi e tempi che non conosciamo.

Sabato ore 11, 14, 16 Domenica ore 15,16

“In viaggio al Museo” – visita per adulti e ragazzi dai 9 anni

Visitiamo insieme affascinanti highlight del Museo. Entriamo in una stazione ricostruita di fine ‘800 e ripercorriamo cento anni di evoluzione del trasporto su rotaia. Scopriamo la storia della navigazione attraverso suggestivi oggetti storici delle nostre collezioni. Conosciamo da vicino il Sottomarino Enrico Toti e il Lanciatore spaziale Vega.

Sabato ore 12, 15, 17 Domenica ore 15, 17

PROGRAMMA LABORATORI WEEKEND

La prenotazione delle attività nei laboratori è obbligatoria e può essere effettuata solo in anticipo al momento dell’acquisto del biglietto d’ingresso. All’interno dei laboratori, i partecipanti si dovranno disporre secondo le indicazioni fornite dall’animatore scientifico e/o seguendo la grafica predisposta. A ognuno sarà consegnato un sacchetto di plastica monouso per riporre i propri effetti personali; durante l’attività, nessuno potrà allontanarsi dalla postazione salvo diversa indicazione né scambiarsi qualunque tipologia di oggetto. È consentita la condivisione dei materiali soltanto tra congiunti o componenti dello stesso nucleo familiare. Ogni partecipante lavorerà singolarmente al proprio posto con i materiali monouso che gli verranno forniti. Le attrezzature di uso comune e tutti i materiali necessari a svolgere l’attività che non potranno essere “usa e getta”, verranno igienizzati prima e dopo l’utilizzo di ogni gruppo.

La durata dell’attività è di 45 minuti.

Il punto di incontro per partecipare alle attività degli i.lab è il I Chiostro dell’edificio Monumentale.

TINKERING ZONE

Uno spazio dove sperimentare il tinkering e il making come strumenti per l’insegnamento e l’apprendimento di scienze, Tecnologia, ingegneria, matematica e arte. Un luogo dove mettersi alla prova e sviluppare una disposizione verso scienza, pensiero creativo e innovazione.

Circuiti di carta – attività dagli 8 anni

Proviamo a mandare un messaggio che si illumina. Ci bastano Led, batterie, nastro di rame, fogli di carta colorati e qualcosa da dire o raccontare a qualcuno di speciale.

Sabato ore 10, 12, 15, 17

Domenica ore 11, 14, 16

I.LAB LEONARDO

Approfondiamo e sperimentiamo in prima persona il metodo di lavoro di Leonardo da Vinci. Nel laboratorio interattivo arte e scienza sono intimamente connesse. Interamente rinnovato, è uno spazio in cui fare, a metà tra l’atelier di un artista e l’officina di un artigiano.

Le Macchine di Leonardo – attività dai 9 anni

Usiamo i grandi modelli delle macchine per il volo e da cantiere. Proviamo a capirne il funzionamento, smontiamo e combiniamo i meccanismi per crearne di nuovi.

Sabato ore 11, 16

Domenica ore 10, 15

Facciamo affreschi – attività dagli 8 anni

Realizziamo un affresco su una grande parete e scopriamo in che modo si uniscono arte e scienza in questa tecnica artistica.

Sabato ore 14

Domenica ore 12, 17

PROGRAMMA MOSTRE IN CORSO

“LA VOCE DEI METALLI” di Roberto Ciaccio

Compreso nel biglietto

Fino al 10 gennaio 2021 il Museo ospita la mostra monografica di Roberto Ciaccio, che mette in luce un aspetto particolare del percorso creativo dell’artista: la realizzazione di opere su metallo. Le grandi opere in mostra, lastre di metalli diversi – ferro, rame, alluminio, zinco – con la loro fisicità e cromia instaurano luminose corrispondenze con gli ambienti del Museo, creando una sottile trama di rimandi materici e assonanze musicali tra opere d’arte e oggetti della tecnica, a partire dalle opere disposte accanto all’enorme centrale termoelettrica Regina Margherita (1895 acciaio, ferro, ghisa neri) e proseguendo per quelle esposte lungo il binario del Padiglione Ferroviario.

https://www.museoscienza.org/it/area-stampa/voce-dei-metalli

INSTALLAZIONE “ROBOT AMICO”

Compreso nel biglietto

Al Museo è arrivato AMICO, un concept di robot dalle sembianze umane prodotto da Comau realizzato in soli due esemplari al mondo, che accoglierà i visitatori dando prova delle proprie abilità. La sua tecnologia si basa sul Racer3, un braccio robotico sviluppato per applicazioni industriali. Amico è capace di lavorare in spazi ristretti grazie alla sua flessibilità e a una combinazione di tecnologia e design. Ha 6 assi di movimento che gli consentono di raggiungere diversi punti nel raggio di 630 mm e riesce a posizionare un oggetto con una ripetibilità di 0,02 mm alla velocità massima di 900°/sec.

Robot come il Racer3 sono utilizzati principalmente per attività di pick&place e hanno una vasta gamma di applicazioni proprio per la capacità di adattarsi a qualsiasi tipo di movimentazione di materiali.