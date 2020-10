Massimiliano Salini (Fi): «Forza Italia riparte dalla Lombardia, chiama a raccolta i moderati e apre il cantiere “Milano 2021”».

Forza Italia serra i ranghi, riparte dai territori e chiama a raccolta i moderati in vista delle elezioni amministrative di Milano 2021. Milano è la capitale economica del Paese, simbolo del Nord operoso che non si arrende alla crisi, scommette sul merito e continua a trainare l’Italia. Oggi più che mai, il centrodestra deve rimettere al centro questa prospettiva, valorizzando le buone pratiche e i talenti migliori della società civile, il mondo delle professioni e dell’impresa: è il linguaggio che parleremo con “IMMAGINA”, l’evento, organizzato da Forza Italia Lombardia, che si terrà sabato 10 ottobre a Milano. L’obiettivo è avviare un confronto aperto, lanciando la sfida a tutti coloro che si riconoscono nell’area moderata e hanno a cuore il futuro, non solo della Lombardia e del capoluogo lombardo, ma dell’intero Paese».

E’ quanto dichiara Massimiliano Salini, europarlamentare e coordinatore di Forza Italia in Lombardia.

All’incontro “IMMAGINA”, che si terrà presso il Teatro Martinitt, in via Riccardo Pitteri n. 58, a Milano, a partire dalle ore 9.45, saranno presenti circa 200 ospiti, tra parlamentari, assessori e consiglieri regionali, sindaci e amministratori locali. L’evento, che verrà trasmesso in diretta streaming, sarà a numero chiuso e l’accesso alla sala sarà consentito a partire dalle ore 9, nel rigoroso rispetto delle norme anti Covid.

«Forza Italia è l’anima del centrodestra – spiega Salini – e affonda le radici nei valori moderati, riformisti e liberali, in cui si riconosce la maggioranza degli italiani. Per essere compiutamente protagonista, il centrodestra ha bisogno che il movimento azzurro sia traino e fondamento della coalizione: l’avvio del cantiere “Milano 2021” è una grande opportunità, un momento di confronto serrato che vedrà testimonianze concrete di amministratori locali e regionali lombardi, che mostreranno l’importanza del dialogo e della valorizzazione del talento per attrarre candidature credibili sui territori. Proporremo alle altre forze dell’area moderata – annuncia l’esponente azzurro – di avviare un lavoro strutturato e capillare per stimolare il dialogo con famiglie ed imprese, con l’ambizione di ascoltare i residenti e coinvolgere le risorse migliori della società civile».

Dopo i saluti iniziali dell’on. Cristina Rossello, coordinatrice cittadina Fi Milano, e Fabrizio De Pasquale, capogruppo Fi in Consiglio comunale a Milano, l’incontro si aprirà con le testimonianze di assessori e consiglieri regionali, a partire dai vertici Fi in Regione Lombardia, il vicepresidente Fabrizio Sala e il capogruppo Gianluca Comazzi.

A seguire, il dibattito su Milano 2021, che vedrà il coordinatore regionale Fi Massimiliano Salini dialogare con Mariastella Gelmini capogruppo alla Camera dei deputati, Marco Bestetti coordinatore nazionale Forza Italia Giovani, Maurizio Lupi deputato e presidente di Noi con l’Italia e Alessandro Colucci deputato e coordinatore regionale di Noi con l’Italia.

Concluderà il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani.

Di seguito il programma dell’evento. In allegato la locandina.

PROGRAMMA

Ore 9.45

Saluti iniziali

Cristina Rossello, deputato e coordinatore cittadino Forza Italia a Milano

Fabrizio De Pasquale, capogruppo Forza Italia in Consiglio comunale a Milano

Ore 10

IMMAGINA

il grande patrimonio dei moderati in Regione Lombardia

Il lavoro di squadra in Giunta regionale

Fabrizio Sala, vicepresidente Regione Lombardia e vicecoord. regionale Forza Italia

Giulio Gallera, assessore regionale Forza Italia

Alessandro Mattinzoli, assessore regionale Forza Italia

Melania Rizzoli, assessore regionale Forza Italia

Raffaele Cattaneo, assessore regionale Noi con l’Italia

Dal territorio al Consiglio regionale

Alessandro Fermi, presidente Consiglio regionale Forza Italia

Gianluca Comazzi, consigliere regionale e capogruppo Forza Italia

Luca del Gobbo, consigliere regionale e capogruppo Noi con l’Italia

Viviana Beccalossi, consigliere regionale Gruppo misto

Manfredi Palmeri, consigliere regionale

Ore 11.30

IMMAGINA

Milano 2021: una sfida per l’Italia

Massimiliano Salini, eurodeputato e coordinatore Forza Italia Lombardia

dialoga con

Mariastella Gelmini, capogruppo Forza Italia Camera dei deputati

Marco Bestetti, coordinatore nazionale Forza Italia Giovani

Maurizio Lupi, deputato e presidente Noi con l’Italia

Alessandro Colucci, deputato e coordinatore regionale Noi con l’Italia

Conclusioni

Antonio Tajani, vicepresidente Forza Italia