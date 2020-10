Vaccino influenza, Gallera: la macchina in Lombardia è pronta con 3 milioni di dosi

“Regione Lombardia si è mossa addirittura presto e arriva nel momento giusto ad avere le dosi giuste di vaccini. La macchina è pronta”. Lo ha assicurato l’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, a margine dei lavori del consiglio regionale al Pirellone. “Tranquillizziamo i cittadini”, ha aggiunto l’assessore che ha annunciato oggi di poter contare su 3 milioni di dosi in regione. “Si partirà nella seconda metà di ottobre, stiamo definendo le date precise. Abbiamo già individuato i luoghi” dove potranno essere effettuati i vaccini, ha sottolineato Gallera. Saranno aperti “studi medici, palazzetti dello sport, paelstre e centri civici” nei comuni della Lombardia. Regione Lombardia potrà contare su circa 3 milioni di vaccini antinfluenzali per la campagna autunnale. Lo ha assicurato l’assessore al Welfare, Giulio Gallera, a margine dei lavori del consiglio regionale al Pirellone. “Con tre milioni di vaccini siamo super capienti”, ha tagliato corto Gallera provando a chiudere le polemiche dei giorni scorsi. L’assessore ha spiegato che la Regione ha già acquistato 2,5 milioni di dosi, in queste ore è in fase aggiudicazione un ulteriore pacchetto di 500mila vaccini che saranno destinati alle fasce deboli. Parlando con i giornalisti, Gallera si è chiesto “come mai il Veneto e l’Emilia Romagna vengono portati come degli esempi fulgidi: il Veneto ha 5 milioni di abitanti e ha acquistato 1,2 milioni vaccini, proprio come l’Emilia Romagna. Noi abbiamo 10 milioni di abitanti e abbiamo acquistato 2,5 milioni di dosi e mettete in dubbio che questi siano sufficienti. O non sono sufficienti per nessuno o sono sufficienti come sarà per tutti”. Con la prossima aggiudicazione “saremo ancora più capienti: non ci sarà nessun problema”, ha assicurato Gallera.

