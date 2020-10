‘Una rosa per norma’, assessore De Corato: “Omaggio dovuto a vittime delle foibe”

L’assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia ha preso parte, ieri mattina, alla cerimonia ‘Una rosa per Norma’, celebrata a Milano in via Einstein in ricordo di Norma Cossetto, uccisa 77 anni fa. All’appuntamento hanno preso parte anche il presidente del Municipio 4 e i rappresentanti del comitato ’10 fabbraio’.

“Norma – ha ricordato l’assessore – è una delle tante vittime dell’odio razziale del generale Tito, che perpetrò un vero e proprio genocidio verso la popolazione istriana dalmata”.

“È doveroso – ha continuato l’assessore – ricordare sempre chi, per l’amore della propria Patria fu trucidato nelle foibe. Persone che si sono viste negare il ricordo, per troppi anni, dalla propria nazione”.

“Voglio ringraziare – ha concluso l’assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia – il comitato ’10 febbraio’, le associazioni degli esuli dalmati e istriani e il Municipio 4 di Milano, che è riuscito a dedicare un giardino a Norma, in ricordo del suo sacrificio”.