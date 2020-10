Coronavirus: 314 i nuovi casi in Lombardia, 86 a Milano. 3 nuovi decessi

Sono stati 160 i nuovi casi risultati positivi al coronavirus ieri nella provincia di Milano, di cui 86 a Milano città.

– i nuovi casi positivi ieri in Regione Lombardia : 314 (di cui 48 ‘debolmente positivi’ e 0 a seguito di test sierologico)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 81.733 (+113), di cui 1.360 dimessi e 80.373 guariti

– in terapia intensiva: 39 (-3)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 296 (+3)

– i decessi sono stati 2 per un totale complessivo: 16.971