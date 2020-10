Castelli dell’Antico Ducato di Milano: ‘viaggiare a pelo d’acqua’ Press Tour di sabato 26 settembre e 3 ottobre 2020.

Sono state due giornate intense scoprendo il territorio della bassa pianura irrigua tra Milano e Pavia. Abbiamo visitato sei Castelli: Cusago, Abbiategrasso, Vigevano, Binasco, Bereguardo, Pavia e il Naviglio Grande nei pressi di Trezzano. I Comuni si sono messi in testa che fare rete e lavorare insieme sia la modalità più adeguata per promuove un territorio pieno di stimoli, tanta storia alle spalle, tanta natura e tanta cultura e l’accoglienza è stata eccezionale. A guidare il gruppo di lavoro il Comune di Cusago – Settore Marketing Territoriale e Commercio che si è dato un anno di tempo per mettere a regime il progetto con l’aiuto della Fondazione di Comunità Milano che sostiene il progetto dallo scorso giugno. A brevissimo partiranno le visite guidate per visitatori e turisti che vogliano immergersi in un pezzo di storia molto, molto particolare e accattivante. Per info: biblioteca@comune.cusago.mi.it 347 7972898

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845