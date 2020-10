“Gli Occhi Accanto aTe” (con video)

Una ” tranquilla ” via tra palazzi e supermercati (non si vede nessuno in strada) ma ci si sente accerchiati ed impauriti da quei cespugli e quelle siepi mal tenute ed ormai altissime, chissà cosa nascondono nel retro? Non meglio sotto il cavalcavia della Ghisolfa dove gli insediamenti non sono spariti, anzi… Potrebbe essere solo un gran degrado ma invece nascosti negli angoli coperti tanti occhi osservano tutto … www.cityreport.it

Conduce Tullio Trapasso, Riprese e Montaggio Paolo Rusconi, BodyCam Tullio Trapasso