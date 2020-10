Bambini, Municipio 4 porta letture animate nei cortili delle case popolari e giochi di una volta nei parchi pubblici

Non solo playstation. Nulla contro i giochi elettronici, ma crediamo che – soprattutto dopo l’isolamento forzato del lockdown – per i nostri bambini sia positivo avere delle opportunità di svago con una finalità culturale e aggregativa. Così il Presidente del Municipio 4 Paolo Guido Bassi, insieme al suo assessore alla Cultura Elisabetta Carattoni, presenta le iniziativa “Letture animate nei cortili” e “Nel paese dei balocchi, giochi di una volta al parco”, che si realizzeranno a partire da sabato 3 ottobre nelle case Aler del quartiere Corvetto e nei parchi Formentano e Alessandrini (zona Molise- Calvairate).

CULTURA SENZA USCIRE DA CASA – Le Letture Animate, spiegano Bassi e Carattoni, che portiamo in scena insieme al ‘Teatro della zucca’, “sono nate per avvicinare i bambini e i ragazzi al mondo delle storie attraverso il linguaggio teatrale. Due attori raccontano una storia animata grazie a maschere, sagome di cartone, cappelli, costumi e immagini che si svelano poco a poco durante il racconto. I titoli scelti sono: ‘Streghe, giganti e…’, ispirata ai racconti di Roald Dahl e ‘Viaggio nell’Ecomondo’, la storia della volpe Sandy e del suo amico pellicano Ettore; una storia che parla di rispetto per l’ambiente tratta dal libro di Marco Rizzo.

UN PARCO INTERATTIVO – Sempre nel mese di ottobre, insieme all’associazione ‘Teatro pane e mate’, nei parchi pubblici Formentano e Alessandrini, proporremo i giochi di una volta e una installazione chiamata ‘Giovannino perdigiorno’, “un percorso ludico composto da dieci postazioni interattive rivolto ai bambini dai 3 ai 99 anni e i loro genitori. L’installazione è ispirata alla poetica di Gianni Rodari, di cui si celebra quest’anno il centenario della nascita. Si tratta di una serie di poesie o filastrocche, ognuna delle quali narra un’avventura del grande viaggiatore Giovannino Perdigiorno, che esplora posti incredibili: i paesi dove gli uomini sono fatti di zucchero, di sapone, di burro, di ghiaccio, di gomma, di carta o di tabacco, il pianeta di cioccolato, quello fatto di nuvole, quello malinconico e molti altri”.

NORME ANTI COVID – Nel finanziare queste iniziative, aggiungono Bassi e Carattoni, “abbiamo voluto precisare che i soggetti aggiudicatari del bando, si facciano carico anche del rispetto di tutte le norme anti Covid-19. Vogliamo – sottolineano – riportare bimbi e famiglie a vivere il territorio, ma in sicurezza e nel rispetto dei comportamenti necessari per prevenire il diffondersi del contagio da Coronavirus”.