Altri parcheggi tagliati sull’Alzaia Naviglio Pavese. Una ciclabile isola il Quartiere Torretta

Un centinaio di residenti del Quartiere Torretta si sono trovati ieri mattina in Alzaia Naviglio Pavese per protestare contro la nuova ciclabile Venezia Torino che prevede un itinerario per le Bici tra la Darsena e Assago.

I residenti hanno testimoniato che da sempre il sabato e la domenica molti ciclisti pedalando lungo il Naviglio senza incidenti né problemi di eccessivo traffico o velocità. Invece con il nuovo progetto saranno eliminati 300 posti auto lungo i 2 lati dell’Alzaia. Inoltre la carreggiata sarà ristretta creando un imbuto che renderà più lungo raggiungere il centro città. Danni per le attività economiche, disagi per i residenti costretti a girare all’infinito per trovare posto. La cosa incredibile è poi che si siano trovati 2,5 milioni per la ciclabile mentre le sponde del Naviglio Pavese da decenni sono prive di manutenzione.

I rappresentanti del comitato Fernando Ambrosino e Fabrizio Denari hanno spiegato che non c’è contrarietà alla ciclabile ma bisogna salvare i posti auto e poi evitare che le telecamere di Area B diventino una tagliola per gli spostamenti dei residenti.

Per Fabrizio De Pasquale, capogruppo di Forza Italia in Comune, presente al presidio, ci sarebbero ancora i margini per cambiare il progetto ma conoscendo la testardaggine e la ideologica ossessione di Granelli si fa prima a cambiare Assessore e Sindaco l’anno prossimo. Intanto bisogna vigilare sul cantiere affinché non si facciano ulteriori sprechi di denaro pubblico.

Il comitato ha deciso di chiedere un incontro a Palazzo Marino e di informare la stampa sui disagi del quartiere.