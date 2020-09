MATCH IT NOW! – ADMO Lombardia scende in piazza per cercare un dono per ogni paziente in attesa di trapianto di midollo osseo

Questo è il 10° anno che Admo e VIP (Viviamo in positivo ODV) con i Dutur Claun Milano scendono in piazza, a settembre, per reclutare nuovi potenziali donatori di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche. Per molte malattie ematologiche non c’è ancora una cura farmacologica; molti pazienti, tra questi moltissimi bambini, hanno bisogno di un trapianto che consiste nella trasfusione di sangue midollare. Chi non ha un famigliare compatibile deve cercare il suo donatore all’interno del Registro dei donatori di midollo osseo e questo donatore potresti essere #proprioTU! 1 SU 100.000 è COMPATIBILE! PER QUALCUNO POTRESTI ESSERE L’UNICA SPERANZA DI VITA!

Sabato 26 settembre saremo in piazza Allende a Cusano Milanino dalle ore 14.00 alle ore 19.00 per informare e iscrivere al registro i potenziali donatori di midollo osseo. Se hai tra i 18 e 35 anni (36 non compiuti), pesi almeno 50 kg e godi di buona salute iscriviti su www.admolombadia.org e prenota il tuo appuntamento a Cusano (Centro donatori MI01) oppure presso il centro donatori più vicino a te. Se non risiedi in Lombardia www.admo.it

IL TUO “SI” PUO CAPOVOLGERE IL DESTINO DI UNA PERSONA!

Se non puoi iscriverti puoi comunque fare molto! Abbiamo bisogno di volontari e di donazioni. Si ringraziano per la concessione e il patrocinio il Comune di Cusano Milanino, il suo Sindaco Valeria Lesma e l’Assessore alle Politiche Sociali, Alessandra Maria Cerutti. Si ringrazia soprattutto il nostro Registro Regionale lombardo dei donatori di midollo osseo, Fondazione IRCCS Ca’ Granda – Ospedale Maggiore Policlinico di Milano e gli operatori sanitari che scendono in piazza con noi rendendo possibile il reclutamento out-door.

Saranno inoltre presenti per informazioni e iscrizioni:

AIDO Cusano-Cormano: Donazione organi

Avis Cusano-Cormano: Donazione sangue

Croce Rossa Italiana – Comitato Area Nord Milanese