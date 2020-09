Via Vaiano Valle: inaugurata prima pista ciclo pedonale della città: Granelli è euforico

Prima pista ciclopedonale a Milano inaugurata da Granelli con la massima soddisfazione “Via Vaiano Valle diventerà la prima strada ciclabile della città». Già, non una pista ciclabile ma una «strada ciclabile», come previsto ora dal Codice della Strada. La via che unisce la città al Parco Sud è la prima a diventare una ciclopedonale part-time: al contrario di quanto avviene nel resto della settimana, al sabato e alla domenica l’ingresso alle auto è vietato dalle 8 alle 20. Unica eccezione per i residenti. Non solo una seconda vita, ma anche una doppia vita, quella di via Vaiano Valle. (riporta Il Giorno) All’inaugurazione Granelli è euforico e prefigura la mappa delle prossime ciclabili “Grazie ai dirigenti della mobilità del Comune e alla polizia locale che hanno individuato il sistema di transenne e segnaletica per iniziare oggi (ieri ndr), a 8 giorni dalla delibera, a rendere ciclopedonale la via. E grazie ad Amsa, presente per raccogliere e asportare rifiuti, e all’area tecnica del Comune per la recente asfaltatura». «Consiglio un giro comodo per tutti, prosegue Granelli , con partenza dalla stazione della M3 di Corvetto, passando poi per via Polesine, piazza Ferrara, riqualificata di recente, via Comacchio, piazza Angilberto, altra piazza riqualificata con il progetto “Piazze Aperte”, via Pismonte, via dell’Assunta, via Vaiano Valle, via Sant’Arialdo, in prossimità dell’Abbazia di Chiaravalle, quindi via San Dionigi, con il parco della Vettabbia e le sue zone umide dove stanziano molte specie di uccelli acquatici. Avanti verso il nuovo parco Cassinis, il centro Nocetum, Cascina Nosedo, viale Omero e di nuovo Corvetto. Un anello di 8 chilometri, con ciclabili nel verde, nella valle dei monaci densa di storia di più di mille anni».

